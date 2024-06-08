Опубликованы кадры сбитых в Северной Осетии украинских беспилотников Mash опубликовал кадры обломков украинских дронов, сбитых в Северной Осетии

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash опубликовал снимки, на которых, как утверждается, запечатлены кадры сбитых украинских беспилотников, которыми ВСУ пытались атаковать военный аэродром в городе Моздок в Северной Осетии. На размещенных фото видно, что от дронов остались лишь моторы и куча обломков. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Telegram-канал Readovka ранее опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен пролет украинского беспилотника над Моздоком в Республике Северная Осетия — Алания. На размещенных кадрах видно дрон самолетного типа, который движется в сторону военного аэродрома.

Как отмечает Readovka, аэродром в Моздоке является крайне важным военным объектом. По данным канала, оттуда вылетает дальняя авиация ВС России, в том числе стратегического назначения. Как пишет Readovka, все дроны ВСУ, которые направлялись в сторону аэродрома, были уничтожены.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло до этого сообщил, что в республике сбили три беспилотных летательных аппарата, которые прилетели со стороны Украины. По его словам, дроны пытались атаковать военный аэродром в Моздоке. Линия фронта находится в 1500 километрах от города.