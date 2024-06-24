Опубликованы кадры с заблокированными в горящем НИИ людьми «Осторожно, Москва» показал фото заблокированных в горящем НИИ во Фрязино людей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько человек остаются заблокированными в здании научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино Московской области, соответствующее фото опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Люди стоят у разбитого окна, чтобы не задохнуться, и ожидают спасения.

На кадрах можно заметить четырех человек. Трое из них высунулись прямо из разбитого окна. Других находящихся в здании не наблюдается.

Ранее очевидец рассказал NEWS.ru, что запертые в здании НИИ люди машут руками из окон и просят о помощи. По его мнению, возгорание могло произойти из-за несоблюдения противопожарных мер. По словам собеседника издания, на заводе работали мигранты, некоторые из них проживали прямо на территории.

До этого в Сети опубликовали кадры мощного пожара, который охватил территорию НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. На видео заметно, как огромные клубы черного дыма и пламя вырываются из окон здания. Также видно, что дым валит сразу с нескольких сторон здания, предположительно, пламя могло охватить целые этажи. Очевидцы, снимавшие видео, предположили, что огонь распространился на шестом или седьмом этаже здания.

Позже стало известно, что сотрудникам МЧС удалось спасти одного человека из полыхающего здания НИИ «Платан». Предварительно, в постройке остаются еще восемь человек. Продолжается спасательная операция.