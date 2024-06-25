Опубликованы кадры с улиц Махачкалы после теракта

Фото: NEWS.ru

Корреспондент NEWS.ru показал кадры с улицы в Махачкале, где ранее террористы устроили нападение на синагогу. На фотографиях и видео заметно пустующую улицу, которая ограждена специальной лентой.

Террористы 23 июня совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

Боевики, устроившие перестрелки в Махачкале и Дербенте, были последователями международной террористической организации, сообщили в правоохранительных органах. Их кураторы и организаторы будут установлены в ходе следствия.

Число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21 человека. Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших.

До этого Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщал о 25 погибших и 51 пострадавшем во время теракта. Среди погибших значатся 15 силовиков и пять гражданских. Личности еще пяти жертв пока не установлены, говорилось в публикации.

Также официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала список имен 15 полицейских, которые погибли в Дагестане во время нападения злоумышленников. Она подчеркнула, что каждый из правоохранителей был верен присяге и исполнял свой профессиональный долг.