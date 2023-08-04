Опубликованы кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Канске

Фото: МЧС РФ

Кадры, на которых запечатлены последствия взрыва газа в жилом доме в городе Канск Красноярского края, появились в Сети. Соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ. Уточняется, что инцидент произошел на улице Каландарашвили.

На опубликованных кадрах около пятиэтажки можно заметить сотрудников экстренных служб. Также видно, что в результате взрыва пострадали несколько этажей, у первых трех выбиты окна. Информация о причинах инцидента уточняется.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу, информация об их состоянии не уточняется.

По информации Telegram-канала Readovka, перед взрывом жители дома пожаловались на сильный запах газа. В результате происшествия на одном из этажей начался пожар.

Ранее сообщалось о взрыве газовой колонки в палаточном лагере в городе-курорте Яровом Кемеровской области. В результате происшествия пострадала семья. Двое взрослых и трое детей доставили в больницу Славгорода с ожогами различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

По информации регионального управления Следственного комитета, взрыв случился, когда пострадавшие готовили еду на портативной колонке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.