Опубликован момент падения военного самолета в море у берегов Севастополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал видео момента, как падающий военный самолет рухнул в море у берегов Севастополя. На кадрах видно, как пылающий истребитель уходит под воду, оставив над поверхностью только черный дым.

Ранее жители Севастополя засняли военный самолет, который упал в море. На распространившемся в Сети ролике видно, что борт охвачен огнем и быстро снижается. Видео снял местный житель, который в это время ехал на машине.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что военный самолет упал в море. По его словам, пилот катапультировался, его подобрали спасательные службы на расстоянии 200 метров от берега. Как добавил глава города, жизни военного ничего не угрожает, гражданские объекты не пострадали.

Как выяснил Telegram-канал «112», в районе Севастополя упал истребитель Су-35. Министерство обороны России соответствующую информацию не комментировало.

21 марта вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в районе поселка Ровеньки Белгородской области. В результате происшествия пострадал один пилот. Всего на борту находились четыре человека, одного из них госпитализировали. Предварительно, причиной жесткой посадки стала ошибка пилота.