Опубликованы кадры с места жесткой посадки вертолета МИ-2

Фото: Прокуратура по Костромской области

В Сети появились кадры с места жесткой посадки вертолета МИ-2 в Костромской области, их публикует Telegram-канал «112». Ранее сообщалось, что в результате аварии погиб один человек, еще четверо пострадали. Спасатели закончили операцию по эвакуации пострадавших с места происшествия.

На снимках показаны обломки вертолета, застрявшие между деревьев.

Также Telegram-канал уточняет, что спасатели госпитализировали двоих фельдшеров и двух пилотов в ближайшую больницу. Сотрудникам экстренных служб пришлось добираться до вертолета пешком и тащить пассажиров на носилках.

В Telegram-канале губернатора Костромской области Сергея Ситникова указано, что местный глава приехал в городскую больницу, куда доставили пилота, пострадавшего в результате аварийной посадки.

Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи оказывают медицинскую помощь. В наличии имеются все необходимые медикаменты и компоненты крови, — уточнили в пресс-службе губернатора.

По информации РЕН ТВ, причиной падения вертолета могли стать неисправность и ошибка пилотирования.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что при аварийной посадке выполнявшего санитарный рейс вертолета Ми-2 вечером 8 ноября в Костромской области, погиб пациент — 67-летний Михаил Козлов. Согласно информации канала, мужчину забрали из города Шарья с диагнозами «ишемия» и «общая коронарная недостаточность».