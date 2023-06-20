Опубликованы кадры с места взрыва в Сбербанке в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео с места взрыва в Сбербанке в подмосковных Химках. На кадрах видны поврежденное помещение для банкоматов и остатки коробки из-под фейерверков, которую молодой человек использовал для осуществления взрыва.

Взрыв в отделении Сбербанка в Химках прогремел утром 20 июля. Telegram-канал SHOT сообщил, что подозреваемого в злодеянии вскоре задержал прохожий на улице. Информации о пострадавших не поступало.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

В публикации говорилось, что нападавший действовал по указанию украинских кураторов и отчитывался перед ними во время нападения через мессенджер. По сведениям Telegram-канала Baza, злоумышленник взорвал коробку с петардами. Как сообщает РЕН ТВ, из-за взрыва произошел пожар в помещении для банкоматов.

Как передает Telegram-канал Mash, подрывником оказался 21-летний Максим З. Молодой человек признался, что им манипулировали. По другим данным, юноше 19 лет.

МВД Казахстана 18 июня сообщило о захвате заложников в отделении банка в Астане, расположенном на улице 1 Мая. 30-летний Алихан Мурадов удерживал в офисе банка семерых девушек и одного охранника. Позднее Мурадов был задержан силовиками. Всех заложников освободили, никто из них и сам захватчик не пострадали.