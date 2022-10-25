Опубликованы кадры с места взрыва в Мелитополе

Фото: РИА Новости

Пожарные у здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ», пострадавшего в результате взрыва в Мелитополе

Telegram-канал «Подъем» опубликовал кадры с места взрыва на территории Мелитополя. На них видна горящая машина, которая была подорвана возле здания Запорожской телекомпании. Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич пишет о пяти гражданах, получивших ранения.

Пострадали пять человек — сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие мирные. Никаких военных здесь нет, — сообщил он.

Малькевич уточняет, что мощность взрыва машины возле здания телекомпании составляла от полутора до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.

Также в Сети опубликованы кадры из самого помещения, рядом с которым случился взрыв.

Ранее стало известно, что на железной дороге в Брянской области вечером 24 октября сработало взрывное устройство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел между Новозыбковом и Злынкой. Богомаз также сообщил, что в результате взрыва оказались повреждены железнодорожные пути. Никто не пострадал.