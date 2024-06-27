Опубликованы кадры с места теракта в Дербенте

Фото: Стрингер/NEWS.ru

NEWS.ru публикует кадры с места теракта у синагоги в Дербенте. Как рассказал корреспонденту NEWS.ru следователь по особо важным делам Дербентского МСО СУ СК России Амин Абасов при осмотре места происшествия, двое террористов, один из которых занимался в школе единоборств Eagles MMA, прятались у двери в подвал на улице Таги-Заде, 75, со стороны пересечения с улицей Сальмана.

На опубликованных кадрах можно заметить следы от пуль на лестнице и столбах, а также разбитые стекла билбордов и витрин ближайших магазинов. По словам Абасова, террористы сначала подожгли синагогу, затем поехали к церкви, там открыли стрельбу, также устроили пожар, угнали чужую машину с заложником и поехали обратно к синагоге, где наблюдали за работой силовиков. Затем они решили сделать намаз, и в этот момент их заложник выскочил и закричал силовикам: «Стреляйте!», после чего началась перестрелка, которая длилась более трех часов.

Ранее стало известно, что после задержания экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в теракте, росгвардейцы открыли стрельбу на площади в районе пересечения улицы Азизова и улицы 317-й Стрелковой Дивизии, чтобы разогнать собравшихся там местных жителей, которые требовали, чтобы Омарова отпустили. По словам очевидцев, силовики стреляли в воздух и никто не пострадал, несмотря на распространившиеся в Сети слухи, что ранили одного из росгвардейцев.