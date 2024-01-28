Опубликованы кадры с места смертельного пожара под Самарой Родители и ребенок погибли при пожаре в селе под Самарой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самарской области погибла семья с маленьким ребенком, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону. Тела мужа, жены и их малолетнего ребенка нашли на месте пожара в частном доме в селе Новое Якушкино.

28 января 2024 года в жилом частном доме, расположенном в селе Новое Якушкино в Исаклинском районе Самарской области, произошел пожар, в результате которого погибли муж с женой и их малолетний ребенок, — сообщили в СКР.

Прокуратура Исаклинского района Самарской области взяла на контроль ход проверки, организованной следственным органом, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее также сообщалось, что 26 января огонь охватил склады на улице Хваткова в Ульяновске. После возгорания взорвались около 40 газовых баллонов.

До этого 12-летний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Иволгинском районе Республики Бурятии. В результате происшествия также пострадали четверо взрослых и еще один ребенок. Четверо пострадавших находились в удовлетворительном состоянии, еще одна женщина была доставлена в больницу на машине скорой помощи.