Опубликованы кадры с места мощного прорыва трубы в Новосибирске Mash Siberia показал кадры с места прорыва трубы в Новосибирске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появились фотографии с места мощного прорыва трубы теплосети в Новосибирске, в результате которого забил фонтан кипятка высотой в шесть этажей. Кадрами делится Telegram-канал Mash Siberia. На них видно, что поток воды разворотил тротуарную плитку.

Канал отмечает, что ночью теплосеть будут менять. Некоторые школы в связи с инцидентом объявили о переходе на дистанционный формат обучения. В свою очередь в энергетической компании сообщили, что в зону отключения теплоснабжения попала лишь одна школа, передает канал.

Ранее стало известно, что коммунальная авария произошла у дома № 2 на улице Петропавловской. По словам очевидца, фонтан, бьющий из-под земли, достигал седьмого этажа жилой многоэтажки. После случившегося, отмечает он, сотрудники коммунальных служб «сразу стали занятыми» и на вопросы не отвечали. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, кипяток также лился на улицах Троллейной, Плахотного и Котовского. При этом, отмечает канал, жители города еще не оправились от прошлой коммунальной аварии, которая произошла на днях на левом берегу.