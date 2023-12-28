Опубликованы кадры с места посадки самолета Ан-24 на замерзшей реке

Фото: t.me/vstproc

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с места экстренной посадки пассажирского самолета Ан-24, который приземлился на покрытую льдом реку в Якутии. На снимках видно, как людей выводят из самолета.

Борт пролетел мимо взлетно-посадочной полосы в аэропорту Зырянка, после чего опустился на реку Колыма. В салоне находились 34 человека, сейчас им помогают сотрудники служб.

Ан-24 выполнял рейс ЯП217 по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск. При посадке пилоты не увидели полосу. В итоге воздушное судно приземлилось на замерзшую реку. На борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа, обошлось без пострадавших и повреждений. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Сети показали кадры экстренной посадки самолета авиакомпании «Россия» Sukhoi Superjet в аэропорту Сочи. На опубликованных кадрах видно, как самолет приблизился к береговой линии Сочи. За иллюминатором можно заметить шторм, который начался прямо во время снижения борта: метеоусловия на подлете были подходящими для посадки, однако затем погода на глазах изменилась, попутный ветер разогнался до 8 м/с.

До этого фотографии из салона самолета опубликовали пассажиры рейса Минеральные Воды — Санкт-Петербург, который совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. На снимках видно, что кто-то из людей читал на смартфоне молитвы, а кто-то, спрятав лицо, плакал.