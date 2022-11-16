Опубликованы кадры с места подрыва нефтебазы в Орловской области

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

В Сети появились кадры с возможного места подрыва нефтебазы в селе Стальной Конь Орловской области, одним из снимков поделился Telegram-канал SHOT. На фото видно, что одно из сооружений находится в копоти. По предварительной версии, нефтебазу атаковали с беспилотного летательного аппарата.

Слышен был сильный хлопок. Мы живем на Прокуровке. Я почему-то сразу подумала, что это взрыв. Потом долго ждала, заработают ли тревожные сирены, — поделилась подробностями местная жительница.

Об атаке беспилотника на нефтебазу ранее утром сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Утром 24 августа в Орле мужчина поджег здание администрации области: он бросил в сторону центрального входа две бутылки с зажигательной смесью и скрылся. Возгорание оперативно потушили, пострадал один из пожарных, ему оказали медицинскую помощь. Впоследствии сообщалось, что подозреваемый в поджоге здания администрации Орла мог выполнять заказ Киева. Отмечается, что задержанный Михаил Давыдов может быть участником группировки «Артподготовка» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Он с 24 сентября скрывается от следствия и задолжал 5 млн рублей шести своим детям.