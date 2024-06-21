Опубликованы кадры с места падения обломков БПЛА в Краснодаре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеканал «Звезда» показал кадры с места падения обломков украинского беспилотника в Краснодаре. Отмечается, что они рухнули на территорию автовокзала «Южный», там повыбивало стекла.

Кроме того, повреждения получила котельная. Есть информацию о погибшем сотруднике, и еще четырех пострадавших.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки дрона на Краснодар погиб сотрудник котельной. По его словам, семье погибшего окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Кроме того, ВСУ ударили дроном по территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Пострадали два человека. Оперштаб по региону уточнил, что предприятие загорелось, возгорание уже удалось ликвидировать.

В этот же день над регионом были сбиты несколько дронов ВСУ. Оперштаб указал, что Украина предприняла попытку массированной атаки на Темрюкский, Ейский и Северский районы, там никто не пострадал.

Как уточнили в Минобороны РФ, Дежурными средствами ПВО над российской территорией в ночь на 21 июня уничтожены 114 украинских беспилотников самолетного типа. Наиболее массированная атака шла на Крым, там перехвачено 70 БПЛА. Еще 43 дрона сбиты над территорией Краснодарского края и один — над Волгоградской областью.