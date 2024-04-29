Опубликованы кадры с места нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное управление МВД по Карачаево-Черкесской Республике опубликовало кадры с места нападения вооруженных преступников на наряд ДПС МО МВД России «Карачаевский» в поселке Мара Аягъы. Съемка велась в темное время суток. На кадрах виден расстрелянный автомобиль УАЗ «Патриот», у него пробиты колеса, на лобовом стекле и капоте заметны следы от выстрелов. На асфальте разбросаны гильзы, рядом с местом нападения лежит автомат.

Нападение произошло вечером 28 апреля, преступников было пятеро. Злоумышленники подъехали на автомобиле ВАЗ-2109 к наряду ДПС, бросили в сотрудников взрывное устройство и открыли стрельбу из автоматического оружия. По данным регионального СК, два полицейских погибли, они были прикомандированы УМВД России по Курганской области. Нападавших ликвидировали ответным огнем.

Ранее Следственный комитет России опубликовал кадры с места нападения на сотрудников полиции в городском округе Черноголовка Московской области. Согласно данным СК, на раненых правоохранителей случайно наткнулся прохожий: оба полицейских были без сознания с огнестрельными ранениями. По факту происшествия возбудили уголовное дело.