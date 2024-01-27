Опубликованы кадры с места массового ДТП на Урале В Свердловской области в ДТП пострадали пять человек

Фото: vk.com/gibdd_66

Пятеро человек пострадали в ДТП на 71-м километре Тюменского тракта Свердловской области, сообщает ГИБДД региона. Авария произошла днем 27 января. Госавтоинспекция готовит материалы для административного разбирательства.

По предварительным данным, водитель Daewoo Nubira при обгоне столкнулся со встречным Lada Largus, который от удара отбросило на движущийся позади автомобиль Infiniti, — рассказали в ГИБДД.

На опубликованных пресс-службой ведомства кадрах видно, что один из автомобилей в результате ДТП вылетел в кювет. У другой машины серьезно смята передняя часть конструкции.

Ранее четыре человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей. В региональном МВД уточняли, что инцидент произошел в районе поселка Матросы, там столкнулись автомобили Volvo и Great Wall. Погиб 41-летний водитель китайского внедорожника, житель Петрозаводска, и трое его пассажирок. За рулем второго автомобиля находился 36-летний житель Мурманска, с ним ехали двое детей. Они были доставлены в больницу для медицинского осмотра.