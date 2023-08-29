Опубликованы кадры с места крушения вертолета ФСБ под Челябинском

Фото: t.me/mchsinfo

Telegram-канал «Голос страны» опубликовал кадры с предположительного места падения вертолета Ми-8 в Челябинской области. Очевидица за кадром показывает где произошла катастрофа. В это время в небе пролетает другой вертолет.

Авиакатастрофа с вертолетом Ми-8 произошла вблизи поселка Прудный в Сосновском районе. В нем находились три человека. По предварительным данным, все они погибли.

По данным очевидцев, вертолет перед крушением болтало из стороны в сторону, после чего он стал падать вниз.

Ранее стало известно, что Ми-8 принадлежал ФСБ. Воздушное судно проводило тренировочный полет, пилоты отрабатывали маневры «взлет-посадка». Официального подтверждения соответствующей информации не поступало.

В прошлом месяце вертолет Ми-8 разбился в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района. Он принадлежал авиакомпании «Алтай авиа» и совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур. Изначально говорилось о шестерых погибших. Позднее выяснилось, что в результате крушения погибли четыре человека, еще 10 получили ранения. Состояние троих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.