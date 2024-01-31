Опубликованы кадры с места инцидента на заводе в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кадры с места инцидента на территории предприятия «Невский мазут» в Санкт-Петербурге появились в распоряжении NEWS.ru. На видео показана работа спасателей и пожарных по ликвидации последствий ЧП.

Все оцеплено. Там, видимо, прямо внутри территории что-то произошло. Туда не пройти. Там, видимо, пытался кто-то [из журналистов] через забор пролезть, сразу подъехала полицейская машина. Охрана прямо у забора и по периметру стоит, — рассказал корреспондент NEWS.ru.

На кадрах видно, что на месте присутствуют оперативные службы. Дежурит машина полиции. Пожара нет.

Ранее власти Петербурга сообщили, что в результате инцидента на территории нефтебазы компании «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе никто не пострадал, вред имуществу не причинен. В городской администрации добавили, что взаимодействуют со всеми силовыми ведомствами, на месте происшествия проводятся следственные мероприятия.

В СМИ ранее распространились кадры с моментом яркой вспышки в небе над Петербургом, предположительно, снятые в районе нефтебазы «Невского мазута» в ночь на 31 января. Момент инцидента попал в объективы камер наблюдения Третьего троллейбусного парка в Невском районе.