Опубликованы кадры с места ДТП с пятью погибшими в Запорожье

Фото: t.me/mchs_official

МЧС РФ показало кадры с места ДТП с грузовым поездом и маршруткой, которые столкнулись в Запорожье. По данным ведомства, происшествие случилось на железнодорожном переезде в районе села Новобогдановка. Предварительно известно, что пять человек погибли.

В маршрутке находилось семь человек. Сотрудники МЧС России деблокировали всех и передали врачам. Предварительно, пять человек погибли. Один пассажир и водитель госпитализированы, — говорится в сообщении.

По информации МЧС, на месте работали 15 сотрудников и четыре единицы техники. Причины аварии выясняются специалистами.

Ранее люди погибли и пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки Рыбное — Рязань и грузового автомобиля на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. При этом количество человек, получивших травмы, в том числе смертельные, ведомство не называет.

Также жертвы зафиксировали в ДТП с пассажирским микроавтобусом на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области. В автобусе находились семь человек, пять из которых погибли, двое помещены в областную больницу в Мелитополе. Известно, что все они ехали на операцию в сопровождении специалистов.