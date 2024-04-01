Опубликованы кадры с места ДТП под Ярославлем, где погибли восемь человек МЧС опубликовало кадры с места ДТП в Ярославской области

Фото: МЧС РФ

МЧС опубликовало кадры с места дорожно-транспортного происшествия в Ярославской области, где скорый поезд столкнулся с рейсовым автобусом, застрявшим на рельсах. На них видно, как спасатели ликвидируют последствия трагедии. По последним данным, в результате происшествия погибли восемь человек — семь пассажиров и водитель.

Авария произошла в районе села Берендеево Ярославской области на регулируемом переезде. К месту происшествия прибыли полицейские, медики, а также специалист экстренных служб. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Очевидец происшествия рассказал NEWS.ru, что автобус внезапно заглох на переезде, поэтому поезд не успел остановиться и снес его. По его словам, пассажиры видели приближающийся состав, однако никто из них не смог выйти. Женщина предположила, что двери в общественном транспорте были заблокированы.

На месте происшествия работают 24 специалиста МЧС, среди которых психологи ведомства. Кроме того, привлечено семь единиц спецтехники.

Ранее МЧС России по Ленинградской области сообщило о возгорании трамвая в Приморском районе Санкт-Петербурга. По данным ведомства, огонь охватил весь вагон, информация о пострадавших не уточнялась.