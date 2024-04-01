Опубликованы кадры с места смертельного ДТП под Ярославлем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры с места столкновения пассажирского автобуса и поезда. На опубликованной фотографии видно покореженный транспорт, который перевернулся в результате ДТП. На месте происшествия работают оперативные службы, у дороги стоит скорая помощь.

По предварительной информации, погибли семь человек. По информации Telegram-канала SHOT, машинист поезда получил травму. Он ударился головой во время резкого торможения. Уточняется, что автобус выполнял рейс Переславль — Бектышево и принадлежал фирме «Автокард».

По словам главы Переславля-Залесского Дмитрия Зяблицкого, столкновение произошло на регулируемом переезде. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Челябинске водитель легковушки насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Уточняется, что погибший пересекал проезжую часть на красный свет. На представленных с места событий кадрах видно, как автомобиль на большой скорости сбивает мужчину. От удара он на какое-то время оказывается в воздухе. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.