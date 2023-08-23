Опубликованы кадры с камер перед нападением на легкоатлетку в Нахабино РЕН ТВ опубликовал видео пробежки девушки, которую ударили из-за коротких шорт

Фото: shutterstock.com

Видео пробежки девушки, которую ударили из-за коротких шорт, появилось в Сети, его опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, как за легкоатлеткой, которая бежала по дороге, быстро следовал злоумышленник.

Инцидент произошел сегодня, 23 августа. Прохожий ударил по лицу 21-летнюю девушку, которая занималась спортом рядом с жилищным комплексом «Красногорский». Позже выяснилось, что девушка оказалась мастером спорта по легкой атлетике. Приблизившись, нападавший схватил ее за руку и ударил кулаком в лицо. Рукоприкладство нападавший объяснил тем, что на ней были короткие шорты. Девушка попыталась убежать, однако молодой человек преследовал ее, пока на помощь не подоспел прохожий.

Позднее полицейские задержали мигранта, против него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия. Затем появились сведения, что злоумышленник год назад лечился от шизофрении, он приехал в Россию продолжить лечение. Накануне ему вызывали скорую психиатрическую помощь, однако врачи не стали его госпитализировать. При задержании злоумышленник не оказал сопротивления, а во время допроса признался, что ему понравилась девушка и он хотел «спасти» ее от греха.