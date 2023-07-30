Опубликованы кадры ремонта Крымского моста после теракта

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост, Крым

Видео восстановления Крымского моста после теракта 17 июля появилось в Сети. На кадрах, опубликованных ТАСС, можно заметить специальную технику, занявшую довольно большой участок на объекте.

На части моста, не пострадавшей в результате теракта, продолжают движение автомобили. Пробок и очередей не наблюдается.

Сообщалось, что движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто в ночь на 29 июля. В официальном Telegram-канале объекта уточнили, что на тот момент на подъезде к пунктам досмотра со стороны Керчи и Краснодарского края пробок не было. Причина перекрытия моста не озвучивалась.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему передали планы о повышении мер безопасности на Крымском мосту. По словам главы государства, предлагаемые решения призваны усилить как техническую, так и физическую защиту сооружения. При этом он добавил, что реализовать эти планы «не так дорого».

Правительство РФ тем временем продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Исполнителем работ числится «Нижнеангарсктрансстрой».