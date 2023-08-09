Опубликованы кадры разрушений после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: Михаил Никитин/ТАСС

Опубликованы кадры разрушений после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Telegram-канал «Осторожно, Москва» также уточнил, что на место инцидента прибыл глава округа Дмитрий Акулов.

На опубликованных кадрах можно заметить, что взрывная волна покрыла большую часть территории. В близлежащих домах выбиты окна, также видны разрушенные части зданий.

Как сообщил NEWS.ru очевидец Рахим, огня не видно, над заводом возвышается лишь столб черного дыма.

Взрыв произошел со стороны ЗОМЗа. Была сильная ударная волна, даже стекла повыбивало. Огня не видно, только столб дыма, — сообщил мужчина.

В региональном МЧС ранее уточнили, что информация о взрыве поступила в 10:45. К ликвидации последствий происшествия были привлечены шесть единиц специальной техники и 18 сотрудников личного состава.

Также сообщалось, что на месте взрыва жители обнаружили элемент, похожий на часть снаряда. Деталь выглядит как цилиндр. При этом объект имеет полость внутри.

По предварительной информации, причиной взрыва стал человеческий фактор. Telegram-канал «Смотри» со ссылкой на источники в экстренных службах добавил, что площадь склада, на котором случилось происшествие составляет 1,6 тысячи квадратных метров.