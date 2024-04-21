Опубликованы кадры разлива реки Ишим под Тюменью с высоты птичьего полета Александр Моор показал кадры разлива реки Ишим в Тюменской области

Фото: t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал в своем Telegram-канале кадры, демонстрирующие динамику разлива реки Ишим возле села Лариха. Как пояснил глава региона, съемка с беспилотников помогает отследить опасные моменты, связанные с паводком, и действовать на опережение. По данным информационного центра правительства региона, уровень воды в реке по состоянию на 21 апреля вырос до критической отметки.

Каждое утро начинается с отсмотра видео с дронов. Операторы коптеров — наши «глаза». Спасибо им. Именно они помогают нам видеть опасные и сложные моменты, работают на опережение. Вот уникальные кадры, снятые беспилотниками за последние дни. Это динамика разлива реки Ишим возле Ларихи, — написал он.

Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что уровень воды в реке Ишим у города Ишима достиг 1015 сантиметров. Показатели увеличились на 140 сантиметров сантиметров за сутки. Накануне вечером уровень составлял 1006 сантиметров.

Тем временем Моор рассказывал, что временную насыпь размыло у поселка Плодопитомник, который находится на границе с Ишимом в Тюменской области. Он отметил, что сама дамба, которую возвели для защиты населенного пункта, находится в исправном состоянии. Тем временем в МЧС России сообщили, что направили в регион дополнительную группировку спасателей.

Режим ЧС по паводку в Тюменской области был введен 8 апреля. Ожидается превышение исторических максимумов по уровню воды на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик — 23–25 апреля.