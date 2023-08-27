Опубликованы кадры удара беспилотника по затаившимся в лесу бойцам ВСУ

Фото: t.me/mod_russia

Российский беспилотник нанес удар по затаившимся в лесополосе украинским военнослужащим, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале. На опубликованных кадрах видно, как солдаты, уверенные в своей скрытности, пытаются пробраться сквозь густую растительность, однако через несколько секунд дрон скидывает на них осколочный снаряд.

От них (российских беспилотников. — NEWS.ru) не скрыться, — подчеркнули в Министерстве обороны.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения американской системы М777 беспилотником «Ланцет» на Краснолиманском направлении. На кадрах украинские военнослужащие пытаются замаскировать технику, однако российский дрон ударяет прямо в цель барражирующим боеприпасом.

Кроме того, было опубликовано видео уничтожения беспилотником «Ланцет» украинской самоходной гаубицы «Цезарь». ВСУ получили соответствующее вооружение от Франции. Удар был нанес на Южно-Донецком участке фронте.

На опубликованных кадрах беспилотник приблизился к цели, после чего нанес точный удар. От уничтоженной украинской гаубицы в небо поднялся густой столб черного дыма.