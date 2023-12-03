Опубликованы кадры психологического давления на бойцов ВСУ Поддубный показал видео психологического давления ВС России на бойцов ВСУ

Фото: МО РФ

Военкор Евгений Поддубный опубликовал в Telegram-канале кадры психологического давления бойцов ВС России на военнослужащих ВСУ. На видео, снятом одним из украинских военных, с помощью громкоговорителя их предупреждают о последствиях, если они не сдадутся.

Вы обречены. Вашему командованию безразличны ваши судьбы. Украинский солдат стал пустым местом. <...> Сопротивление бесполезно. Ваши трусливые командиры бросили вас на произвол судьбы, а сами прячутся в тылу и дрожат от страха. Вы для них — стадо, которое будет подчиняться и в лучшем случае оставаться калеками на всю оставшуюся жизнь, — слышно на видео.

Поддубный рассказал, что однажды в Славянске боец Арсен Павлов с позывным Моторола спросил его, в какое время правильно совершать намаз. Спустя пять дней военкор приехал к нему в Семеновку и услышал из колонок звуки мусульманской молитвы. По его словам, с этого дня пропагандисты противника нашли в Славянске чеченские батальоны, полки и дивизии

Противника при этом аж корежило. Во время намаза боевики киевского режима стреляли из всего, что было под рукой. А Мотор методично отмечал на карте огневые точки врага, — написал Поддубный.

Ранее Поддубный заявил, что на Украине началась новая фаза борьбы за власть. По его словам, власти США решили, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский перестал отвечать требованиям Вашингтона и его нужно «обновить».