Опубликованы кадры предположительных обломков БПЛА в Петербурге «360» показал кадры предположительных обломков БПЛА в Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Обстановка на месте ЧП в жилом доме в Санкт-Петербурге

«360» опубликовал кадры предположительных обломков беспилотного летательного аппарата в Санкт-Петербурге. По информации издания, на видео также запечатлен момент взрыва, причиной которого мог стать дрон. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным издания, эвакуированы были около ста человек из дома на Пискаревском проспекте. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что утром в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Telegram-канал SHOT, в свою очередь, сообщил о громком взрыве, до которого в небе слышали звук мотора. SHOT также приводит слова очевидцев, которые рассказали, что незадолго до происшествия видели вспышку в небе. Министерство обороны эту информацию не комментировало.

Позднее «112» также опубликовал видео очевидцев с места попадания, предположительно, беспилотного летательного аппарата в жилой дом в Санкт-Петербурге. На кадрах канала видны обломки, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров на месте ЧП.