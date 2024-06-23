Опубликованы кадры, предположительно, задержания неизвестных в Махачкале

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

В Сети распространилось видео, на котором, предположительно, полиция Махачкалы задержала неизвестных. Судя по кадрам, подозреваемых настигли на пляже.

В ролик попал момент, как трое полицейских повалили мужчину в белой футболке. Задержанный выразил некоторое сопротивление, однако наручники на него все же надели. Кто именно этот человек и за что его взяли полицейские достоверно неизвестно.

Однако в настоящий момент в городе объявлен план «Перехват» после жестокого нападения двух злоумышленников на пост ДПС. МВД по Республике Дагестан сообщили о гибели одного из полицейских, еще шестеро сотрудников правоохранительных органов получили ранения. После атаки злоумышленники попытались скрыться, в городе в оперативном порядке были мобилизованы сотрудники силовых структур.

Telegram-канал Baza сообщил, что в Махачкале ликвидированы двое террористов, вступивших в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Также канал сообщил, что на пляже в Махачкале были задержаны двое мужчин, которые, со слов очевидцев, связаны с террористами. Подчеркивается, что данная информация пока не получила официального подтверждения.