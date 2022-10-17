Опубликованы кадры пожара в жилом доме Ейска, куда упал самолет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-34

Очевидцы публикуют кадры падения военного самолета Су-34 на жилой дом в городе Ейске. На месте падения самолета работают две бригады скорой помощи, подобраться к дому сложно из-за сильного задымления и сохраняющейся опасности взрывов. На данный момент точной информации о жертвах нет.

Отмечается, что горят с первого по пятый этажи жилого дома. Предварительная площадь пожара составляет более двух тысяч квадратных метров.

Самолет упал в Ейске вечером 17 октября. Очевидцы сообщали, что самолет был военный и пилот успел катапультироваться. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на единую диспетчерскую службу города сообщило, что упал военный самолет Су-34. По данным Telegram-канала «112», пожару присвоен четвертый уровень сложности. Уточняется, что повреждено 15 квартир.

8 августа три человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna в городе Ухте Республики Коми. Сообщалось, что падение воздушного судна произошло во время захода на посадку.