Опубликованы кадры повреждений Чонгарского моста с высоты птичьего полета

Фото: t.me/SALDO_VGA

В Сети появились кадры с последствиями удара ВСУ по Чонгарскому мосту, фотографиями поделился Telegram-канал «Военкоры русской весны». Снимки были сделаны с высоты птичьего полета. На них видно, что снаряды попали в полотно каждого из двух мостов. Военкоры утверждают, что повреждения были некритичными.

Военкоры отмечают, что один из боеприпасов не попал по мосту, и ударил по земле. По их мнению, ВСУ могли ударить крылатыми ракетами Storm Shadow или SCALP-EG.

Об обстреле Чонгарского моста ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что было зафиксировано одно попадание, еще одну ракету удалось сбить. Пострадавших нет.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, в свою очередь, отметил, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow. По его словам, под огонь ВСУ попала не только переправа, но и школа в поселке Чонгар.

Сальдо также рассказал, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Он уточнил, что украинские войска выпустили 12 ракет, девять из которых были сбиты системой ПВО. В результате обстрела погиб один мирный житель, находившийся в момент атаки на мосту.