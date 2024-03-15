Опубликованы новые кадры последствий утреннего обстрела ВСУ Белгорода РЕН ТВ показал кадры последствий утренних обстрелов Белгорода

Фото: t.me/v_v_demidov

РЕН ТВ опубликовал в своем Telegram-канале кадры последствий утреннего обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины. На снимках запечатлены поврежденные многоэтажки, в стенах видны дыры от снарядов, следы от осколков, во дворах стоят сожженные автомобили.

До этого местные жители разместили в социальных сетях видео с города. На них можно увидеть балкон с выбитым остеклением. При этом на фоне виднеются столбы дыма. На другом — зафиксирован горящий автомобиль. Также на многих кадрах видны локальные задымления, слышны звуки взрывов.

Тем временем в Белгороде и Белгородском районе вновь включили сирену ракетной опасности. Губернатор региона рекомендовал жителям укрыться в безопасном месте.

На данный момент известно о трех пострадавших в результате утреннего обстрела города. У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер. У второго - посечено лицо осколками от стекла. Также к медикам обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце, но от госпитализации отказалась.

Всего, по данным властей, над Белгородом и Белгородским районом было сбито семь снарядов системы залпового огня. В Минобороны России пояснили, что ВСУ применили РСЗО «Вампир».