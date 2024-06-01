Опубликованы кадры последствий урагана в Черкесске

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Из-за мощного урагана, обрушившегося на Черкесск 31 мая, были повреждены десятки машин, повалены деревья, пишет Telegram-канал «ЧП ЧЕРКЕССК». На опубликованных в Сети видео можно заметить, что природная стихия разрушила цветочные часы с огромным циферблатом в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».

Из-за ливней, сопровождавших ураган, некоторые улицы оказались под водой. Кроме того, судя по кадрам, автомобили были повреждены не только из-за деревьев, упавших на них, но и града. У многих машин разбиты стекла.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль в Черкесске. Он выразил соболезнования родным и близким жертвы урагана. Темрезов также рассказал, что еще шестеро пострадавших госпитализированы. В городе также есть обратившиеся за амбулаторной медицинской помощью жители.

Ранее вихрь в Ярославской области поднял в воздух теплицу с дачницей внутри. За буйством стихии наблюдали дети на спортивной площадке по соседству. На кадрах, которые они засняли, видно, как ветер поднимает конструкцию и переворачивает ее в соседский огород. По данным канала, находившаяся в этот момент в ней женщина получила ушибы, но от госпитализации отказалась.