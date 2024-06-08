Опубликованы кадры последствий удара по селу Садовое

Фото: Пресс-служба губернатора Херсонской области Сальдо/ТАСС

В Сети появились кадры с места происшествия, где боевики ВСУ нанесли удар по селу Садовое в Херсонской области, их публикует газета «Известия». На видео — побитые корпуса машин, осколки, разрушенные дома и воронки на земле.

Как указал источник, в одном из домов погибли мирные жители — хозяин, его невестка и внучка. Всего в округе три таких трагических случая, когда целые семьи были уничтожены.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что украинских военных, виновных в обстреле села Садовое Херсонской области, в результате которого погибло 22 человека, необходимо отдать под международный трибунал еще до конца спецоперации. По его словам, международным инстанциям необходимо открывать глаза на подобные преступления.

Глава региона Владимир Сальдо также уточнил, что еще 15 мирных жителей получили ранения, из них пятеро — в тяжелом состоянии. Уточняется, что при обстреле был разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.

До этого Следственный комитет России возбудил дело по факту теракта после обстрела Вооруженными силами Украины села Садовое в Херсонской области. Глава ведомства поручил оперативно и поименно установить всех лиц, которые отдавали приказ и исполняли его.