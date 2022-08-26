Опубликованы кадры последствий пожаров в Голованово в Рязанской области

Фото: скриншот с видео/NEWS.ru

Корреспонденты NEWS.ru посетили окрестности поселка Голованово в Рязанской области, где произошел мощный лесной пожар. Они показали какой урон нанесла стихия природе и что осталось от части леса в Рязанской области. Отмечается, что пламени понадобилось всего лишь пару, чтобы истребить молодой лес, выросший после пожаров в 2010-м году.

Почти весь урон пришелся на молодые березы и сосны. Сейчас обстановка в поселке достаточно спокойная, однако небо по-прежнему затянуто дымкой, а пожарные продолжают борьбу с огнем.

Корреспонденты записали на видеокамеру последствия прохода огня вдоль Мещерского национального парка. На кадрах изображено опустошенное поле, покрытое пеплом и остатки деревьев.

Также были опубликованы кадры, снятые с летательного аппарата над зоной поражения стихии.

Кроме того, корреспонденты показали работу пожарных в тех местах, которых были настоящим пеклом считанные часы назад. На видео преобладают в большей степени серые тона, поскольку в воздухе сконцентрировано большое количество пыли и пепла.

Одна из причин таких масштабных пожаров в регионе является халатность местных властей, поскольку еще в 2010 году им было известно о проблеме сухостоя, его должны были выпилить. Однако этого сделано не было, и в 2022 году сухостой только поспособствовал распространению масштабного пожара в Рязанской области.

Площадь лесных пожаров в Рязанской области по состоянию на 26 августа превысила 17,5 тысячи га.

Ранее житель села Голованово в Рязанской области на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что причиной возгораний в районе стала безалаберность местных властей. По его словам, местные жители жаловались на ситуацию с противопожарной безопасностью всем депутатам и руководителям муниципального образования.