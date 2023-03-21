Последствия атаки беспилотников на Джанкой попали на видео

Фото: Соцсети

В Сети появились кадры последствий удара беспилотников по жилым домам в Джанкое, видео поделился Telegram-канал «Вести Крым». На записи видно, как один из частных домов оказался разрушенным после прилета обломков БПЛА — у него повреждены крыша, стены, веранда. На дереве, стоящем неподалеку от домовладения, висят обломки дрона.

Как заявил глава полуострова Сергей Аксенов, ситуация в Джанкое находится под контролем властей. По его словам, серьезных повреждений в городе замечено не было, передает РИА Новости.

Тем временем советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале написал, что власти начнут восстанавливать пострадавший дом уже 21 марта.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в результате атаки беспилотников пострадал 33-летний житель Джанкоя. Ему в грудь попал обломок сбитого БПЛА. Мужчина находится в реанимации. Кроме того, по данным канала, получили повреждения магазин, четыре частных домовладения, объекты местного техникума, территория вокзала и линия ЛЭП. Минобороны России и местные власти эту информацию пока не комментировали.

Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что в городе введен режим ЧС. Начат подсчет ущерба, причиненного беспилотниками.