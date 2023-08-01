Опубликованы кадры последствий падения беспилотников в Подмосковье Осколки упавших в Подмосковье беспилотников попали во дворы частных домов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» публикует снимки, сделанные жителями Московской области после падения беспилотников. На снимках канала видны металлические элементы, предположительно являющиеся частью дронов. Кроме того, на опубликованных кадрах можно увидеть повреждения на фасаде одного из частных домов. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Как сообщалось ранее, дроны ВСУ атаковали объекты в Москве и Московской области. Средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить два беспилотника над Одинцовским и Наро-Фоминским районами Подмосковья, еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он потерпел крушение на территории «Москва-Сити». В результате инцидента никто не пострадал, однако фасады на двух офисных башнях центра получили незначительные повреждения.

Из-за атаки беспилотников ранее был закрыт московский аэропорт «Внуково». Все вылеты были отменены, пассажиры остались в самолетах. Позднее воздушная гавань возобновила свою работу в штатном режиме.

Один из беспилотников, летевших в сторону «Москва-Сити» был снят на видео жителем подмосковного Одинцово. Очевидцы утверждают, что украинский БПЛА также был виден из окон домов в поселках Новоивановское и Заречье. На видео попал и момент предположительного взрыва дрона.