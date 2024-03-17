Опубликованы кадры последствий обстрелов Белгорода

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

Telegram-канал «Белгородский канал» опубликовал фото и видео последствий обстрела Белгорода утром 17 марта. На размещенных кадрах видно, что в результате прилетов на одной из улиц были выбиты окна в домах и повреждены автомобили.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников ВСУ над территорией России в ночь на воскресенье, 17 марта. Дроны самолетного типа перехватили в Московской, Белгородской и других областях.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, что под обстрелом ВСУ оказался поселок Октябрьский. По его словам, четыре беспилотника сбросили на населенный пункт взрывные устройства. Никто не пострадал.

Также под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ. Гладков заявил, что пострадавших нет. От прилета снарядов в Грайвороне загорелись два частных жилых домовладения и три автомобиля. Кроме того, в поселке Горьковский выбиты окна, посечены кровли и фасады в четырех частных домах, а на хуторе Тополи в одном домовладении выбиты окна. Порядка десяти населенных пунктов округа остались без света.

Сейчас в Белгороде и Белгородском районе действует режим ракетной опасности. Региональное управление МЧС попросило местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.