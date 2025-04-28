Опубликованы кадры последствий атаки ВСУ на Брянск «Известия» показали кадры последствий атаки ВСУ на Брянск

Фото: Социальные сети

Telegram-канал «Известия» показал видеозапись, на которой видны последствия атаки ВСУ на Брянск. На кадрах заметно, что город затянут дымом, на местах работают сотрудники МЧС.

Как уточняется, один из жилых домов загорелся в частном секторе города. Сотрудники ведомства в данный момент устраняют очаг возгорания.

Ранее выяснилось, что мирный житель погиб в результате массированной атаки беспилотниками, совершенной Вооруженными силами Украины по Брянской области. Губернатор региона Александр Богомазов уточнил, что еще одна женщина получила ранения и была оперативно доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. По его словам, в области работала ПВО, силы противовоздушной обороны выявляли и уничтожали вражеские объекты.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали и полностью уничтожили храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа: украинские военные наносили по одному из самых значимых христианских мест в пасхальную неделю целенаправленный удар. Гладков подчеркнул, что беспилотники ВСУ мешали пожарным тушить пламя.

Кроме того, силы ПВО сбили минимум четыре беспилотника ВСУ в Елабуге. По данным источника, дроны заметили недалеко от завода ОЭЗ «Алабуга». В Минобороны России эту информацию не комментировали.