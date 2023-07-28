Опубликованы кадры поражения колонны бронетехники ВСУ Российские военные уничтожили колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России поразили колонну бронетехники противника в районе населенного пункта Работино, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, в результате ударов, нанесенных гаубицами и РСЗО, были уничтожены БМП ВСУ.

Отмечается, что украинские войска пытались прорваться к Работино, однако их остановили огнем артиллерии. Кроме того, российские солдаты применяли дроны-камикадзе и противотанковые ракеты для поражения бронетехники противника.

Как сообщалось ранее, российские десантники уничтожили роту солдат Вооруженных сил Украины на Соледаро-Артемовском направлении. Скрытые украинские позиции были обнаружены во время воздушной разведки. Бойцы ВС РФ применили реактивную систему залпового огня «Град» и поразили все намеченные цели. Укрепления, возведенные украинцами, также были уничтожены.

Взрывы также прогремели на авиабазе ВСУ с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, расположенной в Староконстантинове Хмельницкой области. По данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, объект поразили неустановленными ракетами, запущенными с Каспийского моря.