Опубликованы кадры отражения атаки ВСУ у Новодонецкого

Фото: МО РФ

В Сети появились кадры отражения атаки украинских военных вблизи Времевского выступа на участке Новодонецкое — Новомайорское, записью с места поделился Telegram-канал «Рыбарь». На опубликованном видео видно, как бойцы ВС РФ наносят удары из гаубицы «Гвоздика» и РСЗО «Град». По предварительным данным, снаряды попали по одной из украинских бронемашин, другие развернулись и покинули поле боя.

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник ранее сообщил, что украинские военные пошли в наступление в районе Времевского выступа. По данным канала, бои ведутся по всей линии фронта, украинские военные задействуют бронетехнику. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский до этого заявил, что украинские подразделения перешли в активное наступление в районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское. По его словам, основной целью ВСУ является прорыв линии российской обороны, противник использует бронетехнику. Попытке наступления предшествовало несколько дней артиллерийской подготовки.