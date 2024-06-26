Опубликованы кадры отпевания погибшего в Дагестане священника

Фото: NEWS.ru

В Дагестане проходит отпевание погибшего при теракте протоиерея Николая Котельникова, передает корреспондент NEWS.ru. Местные жители собрались почтить память священника и проводить его в последний путь.

На кадрах видно, что храм заполнен людьми, которые скорбят из-за трагедии. Кроме того, к воротам православного собора жители несут цветы и венки.

Ранее Котельникова посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписал президент России Владимир Путин. В документе сказано, что священника отметили за «мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов».

Убийство протоиерея в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц. В ходе планирования были четко обозначены и другие объекты для удара. В частности, террористами упоминались синагога и православные храмы в Дербенте и Махачкале.

Террористы 23 июня совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дагестане. 24, 25 и 26 июня объявили в регионе днями траура. Число жертв терактов составляет 25 человек, пострадал еще 51. Среди погибших значатся 15 силовиков и пять гражданских. Личности еще пяти жертв пока не установлены.