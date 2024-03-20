Опубликованы кадры осколков после обстрела Белгорода

Фото: t.me/beladm31

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с осколками снарядов после атаки ВСУ по Белгороду. По информации канала, ПВО сбила 10 боеприпасов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным SHOT, обстрел по Белгороду, согласно предварительной информации, велся из РСЗО Vampire. По информации канала, в результате атаки один человек погиб, еще один получил ранение.

Telegram-канал RT также опубликовал кадры с обломками снарядов, которые были обнаружены жителями поселка Разумное после обстрела 19 марта. По информации канала, в местных пабликах жители рассказали о новом обстреле, а также о перебоях с электроснабжением.

Около 11:30 мск глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Сигнал воздушной тревоги был отменен примерно через 40 минут.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт показал фотографии с разрушенными домами в селе Гуево Суджанского района после ночного обстрела. По его словам, среди местных жителей никто не пострадал, при этом три домовладения получили повреждения, также в населенном пункте перебита ЛЭП.