Опубликованы кадры «охоты» БПЛА «Орлан» на ВСУ «РВ»: беспилотники «Орлан» выслеживают ВСУ и корректируют огонь по укрытиям противника

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео «охоты» беспилотников «Орлан» за Вооруженными силами Украины вблизи Артемовска. По информации канала, дроны находят позиции противника и корректируют огонь артиллерии по целям.

Бойцы при этом шутят, что украинская армия вновь использует для прикрытия гражданскую инфраструктуру, так как боится выйти в поле и осознать, что «категории разные». Также военнослужащие советуют врагу бежать на Запад, однако сомневаются, что там украинцам кто-либо обрадуется, говорится в публикации.

Ранее «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео уничтожения украинских подразделений на Запорожском направлении. По противнику работает тяжелая реактивная система залпового огня. По информации канала, она ведет атаку в ночи, а на утро результаты фиксируются операторами беспилотников.

Военный корреспондент Андрей Руденко тем временем показал видео подрыва украинского блиндажа с живой силой внутри. Журналист не уточнил, на каком именно направлении была совершена атака.

Также были опубликованы кадры уничтожения украинских танков с помощью беспилотников «Ланцет». По тяжелой бронетехнике противника бьют барражирующие боеприпасы.