Опубликованы кадры обыска в роскошном особняке мэра Кизилюрта Арсенал оружия и коллекцию дорогих часов нашли при обыске в доме мэра Кизилюрта

Фото: mo-kizilurt.ru

Магомед Магомедов

Telegram-канал SHOT опубликовал видео обыска в особняке мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова. По данным канала, дома у чиновника обнаружили незаконно хранившееся оружие и различные предметы роскоши. Также силовики изъяли документы, которые могут подтверждать причастность Магомедова к преступлениям.

На кадрах оперативной съемки видно, как группа силовиков вскрывает дверь в дом мэра Кизилюрта. В ходе обыска у Магомедова были обнаружены различные виды оружия, коллекция дорогих часов и большое количество банок с черной икрой. На видео показан и внушительных размеров сам особняк градоначальника.

Мэра Кизилюрта задержали 3 октября, операцию провели сотрудники ФСБ, прибывшие в Дагестан из Москвы. Магомедова подозревают в хищении бюджетных средств в период с 2012-го по 2021 год, когда он занимал пост министра спорта Дагестана. Кроме того, его заподозрили в связях с криминалом.

СМИ писали, что Магомедов может быть причастен к коррупционным схемам и делам с бывшим лидером бандподполья Ибрагимом Гаджидадаевым, который в 2009 году взял на себя ответственность за убийство министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомедтагирова.