Опубликованы кадры нового ракетного удара по ВСУ в Селидово «Изнанка» опубликовала видео удара двух ракет по ВСУ в Селидово

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео нового удара по военному объекту Вооруженных сил Украины в Селидово ДНР. По данным канала, атака была совершена в ночь на 18 февраля. Минобороны не комментировало эту информацию.

На кадрах видно, как две ракеты поражают цели на земле. По информации канала, на данном объекте находились остатки 3-й отдельной штурмовой бригады противника.

13 февраля российские военкоры сообщили о нанесении удара по украинскому военному полигону в районе села Селидово. Журналисты отмечали, что в результате удара ВСУ могли потерять около 1,5 тысячи солдат, проходивших боевое слаживание перед отправкой в Авдеевку.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что учебные центры, подобные полигону в Селидово, находятся под Броварами и во Львовской области. Он не исключил, что по данным объектам также необходимо нанести удар.

Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев ранее отметил, что Россия в данный момент не намерена наносить удары по центру ВСУ в Польше. Это, по его словам, может привести к новой мировой войне.