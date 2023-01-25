Опубликованы кадры начала стрельбы в Махачкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Readovka опубликовал кадры начала стрельбы в Махачкале. На видео видно, как мужчина пытался угрожать местным на улице.

Ранее в Махачкале ввели план «Перехват» из-за стрелявшего из дробовика мужчины. Правоохранители выяснили, что очевидцы начали разбегаться после звуков выстрелов. В результате стрельбы были ранены два человека. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. У одного из госпитализированных диагностировали ранение грудной клетки, левого бедра и правой голени.

Причиной стрельбы стал личный конфликт мужчин. Подозреваемый 35-летний Мурад Абдулкадыров угрожал местным жителям, чтобы свидетели не запомнили его лица. У мужчины нет судимостей. Он зарегистрирован в селе Ингиши Гумбетовского района.

Ранее стало известно, что водитель устроил в Санкт-Петербурге стрельбу из травматического пистолета после того, как врезался в припаркованную машину во дворе на Английской улице. В петербургском ГУ МВД сообщили, что мужчину задержала полиция. Момент стрельбы попал на видео.