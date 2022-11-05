Начало пожара в кафе «Полигон» сняли на видео

Фото: Ольга Евтушкова/РИА Новости

Telegram-канал Baza опубликовал видео начала пожара в костромском кафе «Полигон». На кадрах видно, как горит помещение, а также слышны крики людей.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. По последним данным, погибли 13 человек, еще пятеро пострадали. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Ход расследования контролируют руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава регионального управления ведомства Денис Левченко.

Задержан 23-летний военнослужащий Станислав И. По версии следствия, он произвел серию выстрелов из охотничьей ракетницы, после чего скрылся. Подозреваемый полностью признал свою вину. Также по делу о пожаре была задержана директор компании «Империя», отвечающей за работу кафе «Полигон».