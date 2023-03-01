Опубликованы кадры мощного пожара на складе в Петербурге

Фото: 78.mchs.gov.ru

В Сети появились кадры мощного пожара на складе в Санкт-Петербурге, опубликованные в Telegram-канале издания 78.ru. В кадр попали сотрудники МЧС, выносящие вещи из производственно-складского помещения и борющиеся с возгоранием. В 15:27 пожар был локализован, сведений о пострадавших не поступало.

Пожар произошел на складе, расположенном на улице Самойловой. Журналисты сообщили, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 50 сотрудников МЧС.

Ранее стало известно, что при пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы погиб один человек, задохнувшийся в кабине лифта. По данным СМИ, огонь вспыхнул утром в 17-этажном доме на улице Тайнинской. Возгорание произошло в комнате консьержа и лифтовом холле на первом этаже. Площадь возгорания составила около 50 «квадратов». Сотрудники МЧС спасли с верхних этажей горящего дома пятерых человек.

В прокуратуре Москвы подтвердили гибель человека, обгоревший труп которого был найден в лифте. В ведомстве добавили, что при пожаре также пострадала женщина.