Момент взрыва в Балашихе попал на видео

Фото: МЧС РФ

Telegram-канал «112» опубликовал видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент взрыва в жилой девятиэтажке в Балашихе. Кадры сняты, предположительно, с камеры видеонаблюдения. На них видно, как в какой-то момент в доме разлетаются стекла.

По данным канала, один человек погиб, еще четыре пострадали. При этом Telegram-канал Mash сообщал о двух погибших, среди которых женщина. Ее придавило обломками.

Взрыв в жилой девятиэтажке на Октябрьской улице произошел утром 20 сентября. Как сообщили NEWS.ru в МЧС, к месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, причиной случившего стал взрыв газа. Это привело к обрушению трех этажей — третьего, четвертого и пятого. Эпицентр взрыва находился на третьем этаже. На месте работают экстренные службы.

Также сообщалось, что под завалами может находиться ребенок. Сейчас к нему пробираются спасатели. Жильцы первого и второго этажа смогли эвакуироваться из окон самостоятельно. Сейчас идет эвакуация остальных жильцов дома.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил дело.